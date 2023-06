Balkonbrand drohte auf Fassade überzugreifen

Ein Balkonbrand im Bregenzer Stadtteil Schendlingen beschäftigte die Feuerwehr am Samstagvormittag.

Am Samstag, den 03.06.2023, um 08.41 Uhr entsorgte der Eigentümer einer Wohnung in Bregenz Schendlingen Duftkohle, welche noch glühte, im Müllkübel auf dem Balkon seiner Wohnung in Bregenz.