Balkon und Fassade nach Containerbrand beschädigt

In der Nacht auf Mittwoch geriet ein Papiercontainer bei einer Wohnanlage in der Bahnhofstraße 8b in Bludenz aus bisher unbekannter Ursache in Brand. Da sich der Container unmittelbar unter einem Balkon der Wohnanlage befand, wurde sowohl der Balkon als auch die Hausfassade erheblich beschädigt. Anrainer konnten den brennenden Container auf den Vorplatz der Wohnanlage ziehen, auf welchem dieser in weitere Folge komplett ausbrannte.