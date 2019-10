Bald wieder Ski-Weltcup-Rennen im Ländle?

Zürs - In Vorarlberg könnte nach gut 25 Jahren der alpine Skiweltcup ein Comeback feiern.

Der SC Arlberg bewirbt sich für ein Parallelrennen in Zürs, berichten die "Vorarlberger Nachrichten" am Mittwoch. Die Veranstaltung soll bereits in der kommenden Saison im Weltcupkalender Aufnahme finden. Renntermin wäre in der ersten Novemberhälfte.