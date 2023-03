Bald ohne Matterhorn: Toblerone muss Logo ändern

Künftig auch in der Slowakei hergestellt: Der Toblerone-Schokoriegel verliert zwei Markenzeichen.

Weil die Schokolade künftig auch in der Slowakei hergestellt werde, müsse die Verpackung ohne zwei Schweizer Wahrzeichen auskommen - den Matterhorn-Gipfel und die Schweizer Flagge, teilte Markenbesitzer Mondelez International aus den USA mit. Wegen der strengen Gesetze in der Eidgenossenschaft seien diese Symbole der Schweiz Produkten vorbehalten, die im Wesentliche auch dort hergestellt werden.

Dreiecksform bleibt

Löhne in der Slowakei niedriger

Mondolez hatte im Sommer vergangenen Jahres bekanntgegeben, Toblerones 35- und 50-Gramm-Packungen künftig in Bratislava herzustellen, weil die Löhne dort wesentlich niedriger sind als in der wohlhabenden Schweiz. Die 100-Gramm-Riegel sollen dagegen weiter in Bern produziert werden.