Bald kein Facebook und Instagram mehr in Europa?

Haben europäische Nutzer bald keinen Zugriff mehr auf Instagram und Facebook? Erstmals hat der Betreiber der Social Media-Dienste – der Meta-Konzern mit Chef Mark Zuckerberg – damit gedroht, seine Dienste in Europa einzustellen und die Nutzer zu sperren. Was steckt dahinter?

Damit könnten Europäer:innen Meta-Dienste wie Facebook oder Instagram künftig nicht mehr nutzen. Meta kündigte in seinem jährlichen Bericht an die US-Börsenaufsichtsbehörde an, der Konzern wolle in diesem Jahr neue Vereinbarungen mit der EU zum Umgang mit Nutzerdaten treffen. Sollten keine neuen Vereinbarungen getroffen werden, könne der Konzern - laut Bericht - wahrscheinlich seine wichtigsten Dienste in Europa nicht mehr anbieten, Facebook und Instagram eingeschlossen.