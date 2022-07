Bald beginnt der erste Härtetest für die Pioneers

Der Vorarlberger Bundesligaklub bestreitet einige Vorbereitungsspiele.

Das Vorbereitungsspiele für die erste Saison in der ICE Hockey League stehen fest.



Heimspiele Vorarlberghalle Feldkirch:

19.08. um 19:30 Uhr vs EHC Freiburg (DEL 2)

28.08. um 18:00 Uhr vs Bietingheim Steelers (DEL)

30.08. um 19:30 Uhr vs GCK Lions (Swiss League)

02.09. um 19:30 Uhr vs ECDC Memmingen Indians (Oberliga Süd)

09.09. um 19:30 Uhr vs HC TIWAG Innsbruck (ICE)



Auswärtsspiel:

11.09. um 19:30 Uhr vs HC TIWAG Innsbruck (ICE)



Mit Spielen gegen Teams aus Deutschland, Schweiz und Österreich haben wir ein abwechslungsreiches Programm für euch und hoffen auf regen Besuch in der Vorarlberghalle.



Tagestickets für die Heimspiele können Anfang August online erworben werden.