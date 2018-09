Bakterienalarm: Diese Haushaltsgegenstände solltest du rechtzeitig austauschen!

Hätten Sie es gewusst? Auf einigen Haushaltsgegenständen tummeln sich jede Menge Bakterien, daher sollten sie unbedingt regelmäßig ausgetauscht werden.

Bei dem Thema “Haltbarkeit” denkst man wahrscheinlich als erstes an Lebensmittel wie Eier, Milch und Fleisch. Denn bei diesen Dingen siehst und riechst du es auch, wenn sie ihre Haltbarkeit überschritten haben. Was verdorben ist, landet in der Tonne, weil dich der Verzehr krank machen würde, logisch. Doch wie sieht es eigentlich bei anderen Haushaltsgegenständen aus?