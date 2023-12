Bahnstrecke über Deutsches Eck gesperrt - Zug aus Wien um Stunden verspätet

Der RJFX560 der ÖBB musste in Salzburg unplanmäßig einen Stopp einlegen.

Der RJFX560 der ÖBB musste in Salzburg unplanmäßig einen Stopp einlegen. ©VOL.AT

Der RJFX560 der ÖBB musste in Salzburg unplanmäßig einen Stopp einlegen. ©VOL.AT

Der Railjet aus Wien in Richtung Vorarlberg musste am Bahnhof in Salzburg einen unerwarteten Zwischenstopp einlegen. Die Strecke nach Rosenheim wurde vorübergehend gesperrt.

Wegen eines Rettungseinsatzes in Oberbayern auf der Strecke zwischen Salzburg und Rosenheim konnte der Zug aus Wien nicht weiterfahren. Laut Informationen des ÖBB-Zugpersonals vor Ort handelt es sich um einen Unfall mit einer Person.

Durchkommen nicht geklärt

Ursprünglich hieß es in Salzburg, die Strecke sei bis 12 Uhr gesperrt. Mittlerweile hat der Zug seine Fahrt aber fortgesetzt. Ob es auf der Strecke in Bayern ein Durchkommen gibt, scheint laut aktuellen Informationen aus dem Zug allerdings nicht klar zu sein. Laut Zugführer kann die Deutsche Bahn kein Durchkommen garantieren: "Man schickt uns etwas ins Ungewisse. Ich bitte um ihre Geduld".

Zug steht in Bayern

Nach der Weiterfahrt wurde der Zug im Bayerischen Traunstein angehalten. Aussteigen für die Passagiere verboten, weil das ein illegaler Grenzübertritt wäre. Der Zug dürfte für mindestens eine Stunde dort stehenbleiben müssen.

Unfreiwilliger Zwischenstopp für die Passagiere des ÖBB-Zuges RJX 560 in Traunstein. ©VOL.AT

Jedenfalls wird der RJX560 aus Wien - planmäßige Abfahrt am Hauptbahnhof um 7.28 Uhr - mit Verspätung in Vorarlberg eintreffen. Laut Plan sollte der Railjet um 13.42 in Feldkirch ankommen. Eine Prognose, wie groß die Verspätung sein wird, ist derzeit nicht möglich. Die zahlreichen Vorarlberger im Zug, müssen sich wohl auf eine längere Reise einstellen.