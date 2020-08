Bahnhofssanierung im Zeitplan

Die im Frühjahr gestarteten Baumaßnahmen zur Modernisierung der Bahnhaltestelle Altach laufen auf Hochtouren.

Arbeiten teilweise in der Nacht

Nachdem im vergangenen Jahr bereits am Altacher Bahnhof gearbeitet und der Bahnsteig 1 auf 220 Meter verlängert wurde, erfolgte im Frühjahr diesen Jahres der Abbruch der bestehenden Gebäude und der Verschluss des Stiegenaufganges. Der Vorplatz wurde abgetragen und die neue barrierefrei Unterführung ausgebaggert. Vergangene Woche erfolgten nun die Spundwandarbeiten und das Einheben der Lifte. Diese Arbeiten waren sehr lärmintensiv und mussten teilweise in den Nachtstunden durchgeführt werden, wofür die Gemeinde um Verständnis bei den Anrainern bittet: „Die ÖBB versucht, die Unannehmlichkeiten für die Anrainer so gering wie möglich zu halten. Während der Arbeiten kann es leider trotzdem immer wieder zu Lärm- und Staubentwicklung kommen“.