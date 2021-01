Bahnhofsanierung geht in die Endphase

Bis im Frühjahr sollen die Hauptarbeiten am Altacher Bahnhof abgeschlossen sein.

Die markante Überdachung der beiden Bahnsteige prägt bereits jetzt das neue Erscheinungsbild des Bahnhofs in Altach. Seit November des vergangenen Jahres laufen nun die Arbeiten zur Neugestaltung der Vorplätze sowie an den Bike+Ride-Anlagen und noch vor Sommerbeginn ist das Ende der Hauptarbeiten, inklusive der Erneuerung der Gleisanlagen, vorgesehen. Einige kleinere Restarbeiten sollen dann in weiterer Folge bis Jahresende 2021 umgesetzt werden. Um auch den Komfort und die Mobilität der Reisenden zu erhöhen, wurden zudem beide Bahnsteige komplett abgetragen und erneuert. Der Ein- und Ausstieg in bzw. aus den Zügen ist deshalb in Zukunft barrierefrei möglich.