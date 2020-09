Bahnhofcity: So sieht das neue Busterminal aus

Am Mittwoch wurde das neue Busterminal in Betrieb genommen. VOL.AT war vor Ort und sprach mit den Projektverantwortlichen.

Bereits 16 Monate nach dem Spatenstich ist mehr als die Hälfte der Bahnhofcity Feldkirch bereits fertiggestellt. Am Mittwoch um 12 Uhr fand die offizielle Inbetriebnahme des Busterminals am Bahnhofvorplatz statt. Diese markiert einen Meilenstein im urbanen Zukunftsprojekt. Bis zu 13.500 Fahrgäste täglich werden zukünftig die größte Verkehrsdrehscheibe in Vorarlberg nutzen. "Die Übersiedelung sowie der vierwöchige Probebetrieb am neuen Standort haben reibungslos funktioniert", erklärt Verkehrsverbunds-Geschäftsführer Christian Hillbrand. Das neue Busterminal mache moderne Mobilität erlebbar: "Unsere Fahrgäste erwarten kurze Wege, Barrierefreiheit und ein übersichtliches Leitsystem", betont Hillbrand.