Bahnhofcity Feldkirch: Barrierefreiheit bestätigt

Kurz nach der offiziellen Inbetriebnahme des neuen Busterminals am Bahnhofsvorplatz konnte die Barrierefreiheit durch ein Expertengremium bestätigt werden.

„Die Bahnhofcity orientiert sich an den Bedürfnissen ihrer Nutzerinnen und Nutzer. Dementsprechend wichtig war uns auch die Barrierefreiheit des Projektes“, erklärt der zuständige Architekt Christian Tabernigg. Konkret schilderte er den Prozess der Erfüllung der Behindertengerechtigkeit so, dass gemeinsam mit der Agentur für Barrierefreiheit „gabana“ in zahlreichen Sitzungen ein Konzept zur Behindertengerechtigkeit entworfen wurde. Um sicherzugehen, dass das Busterminal barrierefrei ist, gab es unlängst eine Vor-Ort-Begehung. Bei dieser Kontrolle konnten alle Zweifel ausgeräumt werden und es kann somit erneut bestätigt werden, dass das Busterminal der Bahnhof City Feldkirch behindertengerecht ist.