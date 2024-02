Bahnhof wird zum öffentlichen Theaterraum

Mit „Kultur am Bahnhof“ möchte die OJAD das Image des Bahnhofs Dornbirn aufpolieren.

„Das Projekt zielt darauf ab, die öffentliche Wahrnehmung des Bahnhofs zu einem lebendigen und kulturell vielfältigen Ort zu entwickeln. Dabei werden von Mai bis Oktober renommierte Straßenkünstler den Bahnhofbereich in Dornbirn einmal im Monat in eine große Bühne verwandeln“, verrät Projektleiterin Martina Nachbaur von der OJAD. Die Idee zu „Kultur am Bahnhof“ hatte Langzeitgeschäftsführer Martin Hagen noch geboren, bevor er sich in die Pension verabschiedete – heuer soll es in die Umsetzung gehen. Um den Fluss mit bis zu 8.000 Fahrgästen täglich nicht zu stören, werden es jeweils kurze Performances sein, die an unterschiedlichen Orten im Bahnhofbereich stattfinden. „Es ist so gedacht, dass die Nutzer des Bahnhofs kurz verweilen, sich begeistern lassen und dann weiterziehen“, so Martina Nachbaur. Neben den Fahrgästen gehören auch Anrainer sowie Mitarbeiter der ÖBB, der Polizeiinspektion sowie der umliegenden Organisationen und Geschäfte zur Zielgruppe.