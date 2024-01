Bahnhof Lochau-Hörbranz wird zur Mobilitätsdrehscheibe im Leiblachtal

Lochau. Der Bereich rund um den Bahnhof Lochau-Hörbranz erhält einen neu gestalteten, benutzerfreundlichen Vorplatz mit großzügig dimensioniertem Busterminal und einer Bike-and-Ride-Anlage. Auch der große Parkplatz wird neu strukturiert.

Wesentliches Ziel ist es, den Verkehrsfluss sicherheitstechnisch so zu regeln, dass Fußgänger, Radfahrer, Busse und sonstige Verkehrsteilnehmer räumlich besser voneinander getrennt werden. Auch sollen noch mehr Menschen durch das moderne Ambiente und die kurzen Wege am neu gestalteten Bahnhof Lochau-Hörbranz dazu angeregt werden, auf die klimafreundlichen Öffis umzusteigen.

Für Bürgermeister Frank Matt ist es unter anderem auch wichtig, dass sich das optische Erscheinungsbild des Bahnhofs ändert, als einladende Visitenkarte für die mit der Bahn anreisenden Tagestouristen oder Urlaubsgäste hier in der attraktiven Bodenseegemeinde mit all ihren Angeboten an Berg und See.