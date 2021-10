Bahnhof Lauterach: Von Ex-Freund verfolgt und beklaut

Am Dienstagabend verfolgte ein 20-Jähriger seine Ex-Freundin und entriss ihr gewaltsam ihr Mobiltelefon.

Entriss ihr gewaltsam das Handy

Als die junge Frau mit ihrem Mobiltelefon einen Freund anrief, hob der Angreifer einen ca. 15 cm großen Stein vom Boden auf und verfolgte sie in Richtung der Parkbänke am Bahnhof Lauterach. Dort riss er ihr gewaltsam das Mobiltelefon aus der Hand, nachdem er sie an den Haaren zog. Anschließend flüchtete der Mann über die Karl-Höll-Straße in Richtung Ortsmitte.