Bahneinschränkungen an den kommenden zwei Wochenenden

Wegen Bauarbeiten am Deutschen Eck kommt es an den Wochenenden vom 7. bis 8. März und vom 14. bis 15. März zu Einschränkungen im österreichischen Bahnverkehr, die auch Vorarlberg betreffen werden.

Wie die ÖBB mitteilten, arbeitet die Deutsche Bahn zwischen Salzburg und Rosenheim an der Bahnstrecke. In diesem Bereich ist nur eine Gleisstrecke befahrbar.

Fernverkehr betroffen

Die Züge ab Salzburg Richtung Wien und die ab Kufstein und Wörgl Richtung Innsbruck bzw. Bregenz fahren laut Fahrplan. Zwischen Salzburg und Kufstein bzw. Wörgl wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Einzelne EC-Züge zwischen Salzburg und München fallen an diesen Wochenenden aus. Für Reisende bietet sich die Möglichkeit an, den nächsten fahrplanmäßigen Zug zu nehmen.

Hinweis: An den Samstagen des 7.3. und 14.3. ist von den Bauarbeiten nur der RJX 762 mit Abfahrt um 19:03 Uhr am Flughafen Wien und Ankunft in Innsbruck um 23:48 Uhr betroffen.