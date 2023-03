Bahnausbau, Bregenz Mitte und politische Turbulenzen

Ritsch für Mitgliederentscheid

Vieles könne er nicht mehr nachvollziehen, sagte der Bregenzer Bürgermeister Michael Ritsch (SPÖ) am Donnerstag bei Vorarlberg LIVE über die Vorgänge in seiner Partei. „Es macht nicht immer Spaß zuzusehen, dass sich die Sozialdemokratie mit sich beschäftigt, während die Bundesregierung das Land im Stich lässt und in Niederösterreich eine neue Ibiza-Koalition geschmiedet wird“, betont er im Gespräch mit VN-Chefredakteur Gerold Riedmann. Was ihn freue, sei, dass es zum ersten Mal einen Mitgliederentscheid gibt, wobei es die Vielzahl der Kandidaten, die sich aufstellen lässt, ein bisschen schwierig mache. Er selbst würde sich freuen, wenn sich Christian Kern bereiterklären würden, die SPÖ wieder in ruhigere Fahrwasser zu manövrieren. So einer Befragung werde er sich in dieser Phaser aber nicht wohl nicht stellen, merkt er an.