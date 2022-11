Auf einer Informationsveranstaltung am 7. November, 19.00 Uhr werden im Hofsteigsaal in Lauterach Varianten für den Bahn- und Mobilitätsausbau von Wolfurt bis Hörbranz vorgestellt und diskutiert.

Um eine leistungsfähige, grenzüberschreitende Bahninfrastruktur auch in Zukunft sicherstellen zu können, besteht im Rheintal hoher Ausbaubedarf. Einer Studie von Land Vorarlberg und ÖBB zufolge wird im Unterland bis 2040 nicht nur ein zweites Gleis zwischen Bregenz/Hafen und Lochau-Hörbranz nötig sein, sondern auch ein drittes Gleis zwischen Bregenz und dem Güterbahnhof Wolfurt (bzw. Lauterach-Nord) sowie ein zweites Gleis zwischen Hard und Lustenau. In der Folge werden immer noch mehr Personen- und Güterzüge fahren – auch durch dicht besiedeltes Lauteracher Wohngebiet.

Im Gegensatz dazu bringt eine Untertunnelung zahlreiche Vorteile, wie Bürgermeister Elmar Rhomberg verdeutlicht: „Die Wohngebiete in Lauterach, derzeit von der Bahn geteilt, könnten zusammenwachsen, die freigewordenen Flächen für Radwege oder gemeinschaftliche Projekte verwendet werden.“ Auch die Lärmentwicklung aufgrund des zunehmenden Personen- und vor allem Güterverkehrs wäre damit gegenstandslos. „Alles in allem ist die Unterflurlösung eine tolle Zukunftsvision für Lauterach, die unseren Lebensraum für Generationen aufwerten würde.“

Unter dem Titel „Bahn unten? Bahn oben?“ werden am Montag, dem 7. November, im Hofsteigsaal in Lauterach verschiedene Varianten für den Bahn- und Mobilitätsausbau von Wolfurt bis Hörbranz vorgestellt und diskutiert. Daran nimmt auch Bürgermeister Rhomberg teil – seines Zeichens außerdem Sprecher der Interessensgemeinschaft „Unterirdischer Bahntrassenausbau im Großraum Bregenz“. Er schildert, was der Ausbau aus Sicht der betroffenen Gemeinden bedeutet. Und Frank Nenninger von der Karlsruher Schieneninfrastruktur GmbH zeigt auf, wie unterirdische Mobilität in der Stadt Karlsruhe umgesetzt wurde und welche Herausforderungen gemeistert werden mussten.