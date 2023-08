Bagnaia gewann MotoGP-Sprint in Spielberg vor Binder

MotoGP-Weltmeister Francesco "Pecco" Bagnaia hat beim Sprintrennen zum Großen Preis von Österreich in Spielberg einen souveränen Start-Ziel-Sieg gefeiert.

Der WM-Spitzenreiter aus Italien war am Samstag im kurzen Rennen über 14 Runden nicht zu schlagen, dahinter fuhr der südafrikanische KTM-Pilot Brad Binder (+2,056 Sek.) als Zweiter ein ausgezeichnetes Ergebnis für den heimischen Motorrad-Hersteller ein. Dritter wurde der spanische Ducati-Pilot Jorge Martin (+5,045).

all

all

self

self

MotoGP-Sprintrennen in Spielberg

"Ich habe alles versucht"

"Es war hart, ich habe alles versucht. Hut ab", sagte Binder im Zielraum des Red Bull Rings. "Wir werden versuchen, ihn morgen zu bekommen", ergänzte der 28-Jährige, der zuvor seinen KTM-Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis 2026 verlängert hatte, mit Blick auf das Hauptrennen am Sonntag (14.00 Uhr/live ServusTV). Binder steht dabei erst zum zweiten Mal in dieser Saison in der ersten Startreihe. Der siegreiche Bagnaia war ebenfalls zufrieden: "Ich bin sehr glücklich mit dem Resultat, morgen ist es wieder eine andere Geschichte."