Bagger schaufeln für Dünser „Dorfhus“

Arbeiten für Neubau gestartet. Lädele vorübergehen in Madrisagebäude untergebracht

Für den Neubau musste allerdings auch das Gebäude des bisherigen Dorfladens weichen. Bis zur Fertigstellung der Bauarbeiten hat der genossenschaftliche Nahversorger einen Übergangsstandort bekommen. Der Umzug in das sogenannte Madrisagebäude, der ehemaligen Näherei, ist dank der Mithilfe zahlreicher Freiwilliger perfekt über die Bühne gegangen, der Laden ist für die Kunden zu den gewohnten Zeiten wieder geöffnet. Bereits im Vorfeld hat die Gemeinde, die die Räumlichkeiten für den Zeit des Provisoriums kostenlos zur Verfügung stellt, einige Adaptierungen vorgenommen. So wurde der Boden erneuert, neue Installationen vorgenommen und die Heizung auf Vordermann gebracht. Zur optischen Aufbesserung wurde dem Verkaufsraum auch ein neuer Anstrich verpasst. „Uns war der Erhalt unseres Dorfladens ein großes Anliegen, auch bis zum Einzug ins neue Dorfhus sollen die Bewohner regional vor Ort einkaufen können“, erläutert Bürgermeister Mähr die Motive für die Unterstützung, der auch betont, dass der Dorfladen auf guten Zuspruch durch die Bevölkerung verweisen kann. Ein Gewinnspiel zum Einzug in das Ausweichlokal stieß ebenfalls auf große Resonanz, auf der Suche ist man aber noch nach personeller Verstärkung für das Lädeleteam.