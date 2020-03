„Bäumler Funken“ am See wurde auch im zweiten Anlauf zum Erlebnis

Lochau. Starker Föhnsturm machte eine Verschiebung des Bäumler Funkens vom Samstagabend auf den Funkensonntag notwendig. Doch der Auftritt der „Breagazer Bodaseetüfl“ sowie Funka-Würscht und Funka-Küachle entschädigte die Funkenbesucher fürs erste Kommen.

Mehr Wetterglück hatte man dann am Sonntag. Der Kinderfunken für die Kleinen, ein prächtiger großer Funken und das tolle Feuerwerk als krönender Abschluss begeisterten die vielen Funkenbesucher, die ein zweites Mal an den See gekommen waren.