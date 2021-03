Bärige Neuigkeiten vom FC Lustenau

Der Lustenauer Traditionsverein freut sich über einen neuen Sponsor.

Der Schnitzelbär hat sich mit seinen beiden Filialen in Dornbirn und Hohenems als Familienrestaurant einen Namen gemacht. Demnächst wird ein weiterer Standort in Höchst eröffnet. Chef Dieter Pichler ist seit vielen Jahren Nachbar von FC-Urgestein Huschi und so entstand die „bärige“ Kooperation. „Der FC-Lustenau ist im ganzen Land für die vorbildliche Nachwuchsarbeit bekannt. Besonders imponiert mir das Projekt ´Fußball PLUS´, wo Kinder bei den Hausaufgaben betreut werden und einfach eine tolle Zeit am FC-Platz haben – und natürlich hat der FC mit Huschi einen super Typen im Verein!”, so Pichler zu seinen Beweggründen.