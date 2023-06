Bänkle Hock brachte Menschen zusammen

Am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Juni, lockten in Rankweil und Brederis zahlreiche Bänkle zum gemütlichen Beisammensein.

Gutes Zusammenleben als Ziel

Der Bänkle Hock ermöglicht ein unkompliziertes Zusammenkommen und dient damit auch der Nachbarschaftspflege, erklärt MITANAND-Leier Michael Müller: „Dabei kommt es nicht unbedingt drauf an, wie viele Besucher*innen kommen. Denn oft sind es gerade die Gespräche im kleineren Rahmen, die nachbarschaftliche Beziehungen entstehen lassen und festigen. Einer der Besucher hat dies schön zusammengefasst und gesagt: ‚Nachbarn hat man so oder so. Aber wenn man gut miteinander auskommt, dann ist das Leben um einiges leichter.“ Die Gemeinwesenstelle MITANAND fördert und unterstützt gutes Zusammenleben mit weiteren Aktionen und gerne auch im persönlichen Gespräch (mitanand@rankweil.at; T +43 5522 405 4000).