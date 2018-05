Bäckerhandwerk in der Innenstadt

Bludenz. Bereits zum sechsten Mal lockte vergangenen Samstag der Brot & Strudelmarkt zahlreiche Besucher in die Bludenzer Altstadt.

Bei idealem Marktwetter waren die Bludenzer Bäcker und Konditoren bis in die frühen Nachmittagsstunden meist ausverkauft. Geboten wurde ein breites Sortiment an Brot, Kleingebäck, Strudeln und vielem mehr: Dinkelbrötchen und Roggenlaib, Apfel- und Topfenstrudel aber auch Käsefladen und Bäckerpizza fanden sich an den Ständen. Neben süßen und pikanten Strudelvariationen lockten als Snacks außerdem Buchteln, Cupcakes und Kuchen.

Darüber hinaus boten die Marktfahrer des Stadt & Land Marktes eine vielfältige Auswahl an frischem Fisch, Obst und Gemäse, Käse und vielem mehr. Für Unterhaltung sorgte die BreitBänd.