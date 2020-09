Bäcker aus Leidenschaft

Seit einem Vierteljahrhundert backt Robert Mittelberger in Schwarzach Brot.

Sprichwörtlich familiär vorbelastet war Robert Mittelberger, als er sich als junger Bursche für eine Bäckerlehre entschied. Diese Lehr- und Lernjahre leistete er in der Bäckerei Egle in Koblach. Seither sei er „mit Leib und Seele Bäcker und möchte keinen anderen Beruf ausüben“. Mit Auszeichnung bestand er in Folge die Meisterprüfung und absolvierte zudem noch eine Konditorlehre. Nachdem er 1993 den väterlichen Betrieb in Götzis übernahm, wusste er bereits, dass das damalige Mietverhältnis nicht verlängert würde.