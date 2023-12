Badespaß ist auch mitten im Winter gefragt

Die ifs Beratungsstelle Dornbirn durfte sich über eine besondere Spende freuen.

Dornbirn. Nora Bösch, Pastoralleiterin der Kirche in Dornbirn, durfte kürzlich 265 Eintrittskarten für das Hallenbad Dornbirn an Edith Bonetti, Mitarbeiterin der ifs Beratungsstelle Dornbirn, übergeben.

Frau Bonetti freute sich sehr über diese Eintrittskarten und erklärte: „Aufgrund finanzieller Schwierigkeiten kommen Freizeitaktivitäten in vielen Familien zu kurz. Oftmals sind die monatlichen Ausgaben für Wohnen, Heizen, Essen usw. bereits so hoch, dass sie sich den Eintritt für Freizeiteinrichtungen schlichtweg nicht leisten können, somit ist diesen Familien auch die soziale Teilhabe an unserer Gesellschaft nicht möglich.“ Mit den Schwimmbadeintritten bietet die ifs Beratungsstelle Familien die Chance, fernab vom Alltag ein paar Stunden Spiel und Spaß im Wasser zu haben. „Wir bedanken uns daher ganz herzlich bei den Ermöglichern der Aktion Badespaß“, so Bonetti. Finanziert wurde das Projekt „Badespaß“ durch eine private Spenderin, Spenden aus dem Maria-Hecht-Fonds St. Martin und einigen Freikarten vom Hallenbad Dornbirn. „Wir wünschen auf jeden Fall allen Kindern und ihren Familien viel Spaß im Schwimmbad!“, ergänzte Nora Bösch abschließend. (cth)