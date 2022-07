Badespaß im Bregenzerwald

Tamara und Sophie erwarteten mich bereits am Eingang.

Die kleine Sophie konnte es kaum erwarten und beäugte bereits ganz fasziniert die große Rutsche. Wir suchten uns ein schattiges Plätzchen und starteten sofort in Richtung Wasser. Es machte unheimlich viel Spaß, das Angebot mit der Eineinhalbjährigen auszuprobieren. Auch die Umfrage fiel amüsant aus, da gerade eine Schulklasse aus Deutschland zu Besuch war. Doch seht selbst!

"Point Of View" – Freibad Hittisau

3 von 5 Sternen POV Relaxing : Das Freibad in Hittisau ist klein aber fein. Da es überschaubar ist, bietet es die perfekte Oase für Familien. Durch den gebotenen Familienspaß ist das Freibad nicht die erste Adresse fürs Relaxen, doch die Atmosphäre inmitten der Natur versprüht ein besonderes Flair.

4 von 5 Sternen POV Fun & Action: Das Freibad verfügt über eine Breitrutsche und eine 60-Meter-Rutsche für Kinder und Erwachsene. Es gibt auch ein Kinderplansch­becken, eine Sandgrube und ein Kletternetz. Am Rand der großen Liegewiese befindet sich ein Beach-Volleyball-Platz. Das Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche ist vielfältig.

4 von 5 Sternen POV Overall Impression: Der Gesamteindruck ist eindeutig positiv. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt und im Freibad Hittisau bekommen vor allem Familien etwas geboten. Im Bregenzerwald ist es sicherlich eine ideale Adresse für den Sommer.

W&W macht den Check im Ländle!

WANN & WO testet die Freibäder und Bade-Hotspots im Ländle: Wie sieht das Freizeitangebot aus? Wo ist das Essen besonders lecker? Kann man sich richtig entspannen? Stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis? All das prüft die Junge Zeitung und berichtet detailliert.

Preise, Öffnungszeiten und Parkplätze

Bei schöner Witterung hat das Freibad Hittisau bis 22. August täglich von 9 Uhr bis maximal 19.30 Uhr geöffnet. Danach bis Mitte September täglich von 9 bis 19 Uhr . Für Erwachsene kostet der Eintritt 4,90 Euro und für Jugendliche (Jahrgang 2004 bis 2006, in Verbindung mit der Jugendcard) 3,90 Euro . Kinder (Jahrgang 2007 bis 2016) bezahlen 3 Euro . Für Gruppen ab zehn Personen gibt es einen vergünstigten Tarif und ab 17 Uhr gelten die Abendkarten-Preise. Die Parkplätze beim Freibad sind kostenlos.

Umfrage

Warum in den Bregenzerwald?

Coole Leute. „Die WälderInnen sind nicht so spießig und das Chlor brennt hier nicht so in den Augen. (lacht)“ Isabel (15 Jahre)