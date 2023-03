Badesaison mit Sprungtag eröffnen

Adrenalin pur: Sprungtag geht mit neuem Team in die nächste Runde.

GISINGEN Am 29. April 2023 ist es wieder so weit: Der legendäre Sprungtag im Erlebniswaldbad Gisingen steht an und das neue Team rund um Dzemal „Jimmy“ Risovic lädt alle herzlich dazu ein, als Besucher oder als Teilnehmer dabei zu sein. Fabien Melk hat an seinem langjährigen Organisationskollegen Risovic das Zepter überreicht. Mit ihm wurde ein neues sechsköpfiges Team gegründet, das den Sprungtag wieder einen neuen Schwung verleiht. Mit vielen neuen Ideen und bewährten Programmpunkten soll am Samstag, 29. April, mit der 8 Meter hohen Sprungrampe wieder die Badesaison eröffnet werden. Ab 10:30 Uhr sind die mutigen Springer für Testsprünge willkommen, bevor um 12 Uhr die Veranstaltung offiziell beginnt. Ab 13 Uhr finden dann die Wettbewerbe statt, bei denen es auch Preise zu gewinnen gibt. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: „Mit Unterstützung von unserem Partner, dem regionalen Familienbetrieb ‚Schöch’s Meathouse‘, bieten wir leckere Speisen für Fleischliebhaber und Vegetarier an, darunter auch den köstlichen Pulled Pork Burger. Zudem wird Simon Bolter von der Pizza Tüte Finito mit neapolitanischer Pizza für Genuss sorgen. Die Eisdiele Kolibri rundet das kulinarische Angebot mit außergewöhnlichen Eiskreationen ab“, erklärt Risovic. Der Sprungtag steht auch im Zeichen der Solidarität: „Wir unterstützen eine Typisierungsaktion durch ‚Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich‘, um möglichst viele Menschen als Stammzellspender zu mobilisieren“, führt Risovic weiter aus. Die jungen Gäste dürfen sich über Kinderschminken freuen.