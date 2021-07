Bader und Reitmayr geben Tipps für den Triathlon

Am kommenden Samstag findet am Jannersee in Lauterach ein Probetraining mit vielen wichtigen Tipps für den ersten Triathlon statt.

Dies unter Leitung des ehemaligen Top-Triathleten Paul Reitmayr und der Nachwuchstrainerin Daniela Bader.

Eine Chance die sich Triathlon-Interessierte nicht entgehen lassen sollten.

14 Uhr Kids und NachwuchsathletInnen

16 Uhr Hobby- und StaffelteilnehmerInnen

Vorort wird der Ablauf geübt, der Wechsel, die Radstrecke des Jannersee Triathlon besichtig, über das Material diskutiert und einige Insider-Tipps verraten.

Nach diesem Nachmittag sollte bei der Premiere am Jannersee Triathlon (Sonntag 15. August 2021) nichts mehr schief gehen.

Keine Anmeldung notwendig!

Rad- und Laufschuhe bitte mitbringen und wer möchte Schwimmsachen.

AUSWEICHTERMIN bei Schlechtwetter: 7. August 2021