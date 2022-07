Badebus nimmt wieder Kurs auf Paspel-Seen

Zwischen Freitag, 8. Juli, und Sonntag, 28. August, jeweils von Freitag bis Sonntag, verkehrt auch heuer wieder der Badebus zwischen Rankweil, Gisingen, Paspels-Seen und Meinigen. Tickets sind im Bus erhältlich. Wer ein gültiges VMOBIL-Ticket vorweisen kann, fährt gratis.

Die Paspels-Seen in Brederis erfreuen sich jeden Sommer großer Beliebtheit. Um den Ansturm an Autos, Mopeds und Motorrädern etwas zu reduzieren, wird auch heuer wieder ein Badebus zwischen Rankweil und Meiningen eingerichtet. In Rankweil werden die Haltestellen Brederis Krönele, An der Maut, Langgasse, Rottlaweg, Schleipfweg, Appenzellerstraße, Kirche St. Josef und Bahnhof angefahren.