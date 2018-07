Bade- und Sporttag der NMS Herrenried

Die Neue Mittelschule Herrenried ließ das Schuljahr mit einem Bade- und Sporttag ausklingen

Jede Schülergruppe absolvierte sechs Stationen, wobei pro Station zwanzig Minuten vorgesehen waren. Drei der sechs Stationen – das Sportfest ging ja schließlich im größten Freibad Westösterreichs über die Bühne – fanden in den verschiedenen Becken des Freibades und am Alten Rhein statt. Auf dem Programm standen dabei Tauchen und Wasserball ebenso wie Kleiderschwimmen, Wasserspringen, Luftmatratzenschwimmen, Wassergymnastik, Staffeln im Wasser und das Verfeinern der Schwimmtechnik. Und natürlich wurden auch die 83 Meter lange Erlebnisrutsche in den Alten Rhein und die breite Rutsche ins Familienbecken ausgiebig genutzt. Bei allen Bewerben standen aber nicht in erster Linie das Gewinnen, Ranglisten oder Platzierungen im Vordergrund sondern Spiel und Spaß an der Bewegung. Und weil sportliche Betätigung an der frischen Luft hungrig macht, hatten der Obmann des Elternvereins Eckhardt Thomas und sechs EV-Mitglieder eine gesunde Jause mit Erdbeeren, Riesenmelonen, Sherry-Tomaten und Apfelschnitzen sowie diversen Getränken als gesunde Jause vorbereitet.