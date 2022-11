Backformen im Test: Spuren von Silikon im Teig

Silikon-Backformen sind nicht so bedenkenlos zu benützen, wie gedacht. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat 22 Produkte getestet, darunter jene von Tupperware, Amazon Basics und Aliexpress.

"Alle von uns untersuchten Produkte setzen bei der Benutzung Silikonverbindungen frei, die in die Lebensmittel übergehen und somit beim Verzehr in den Körper aufgenommen werden können. Neben Silikonverbindungen lösten sich aus einigen Proben auch geringe Mengen an Weichmachern, UV-Filtern, diversen Lipiden, organischen Säuren und deren Fettsäureester", erklärte Schiller. "Leider gibt es bisher keine spezifischen Rechtsvorschriften für Silikon als Lebensmittelkontaktmaterial. Das wäre aber sinnvoll und notwendig, um Gesundheitsrisiken für Verbraucherinnen und Verbraucher ausschließen bzw. reduzieren zu können."