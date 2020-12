Bachlinger sammelt Erfahrung für die Junioren WM

Rang 11 und 15 für Niklas Bachlinger (WSV Schoppernau) beim Continental Cup in Engelberg

Engelberg in der Schweiz war nach dem letzten Weltcup vor der Vierschanzentournee auch Austragungsort eines Continental Cup`s.

Österreich war mit sieben Springern am Start, wobei es auch um die Qualifikation für die Nationale Gruppe bei den Tourneespringen

in Innsbruck und Bischofshofen ging. Aufgrund der zahlreichen Schlagzeilen in den letzten Tage war nicht zu überhören, dass auch

Das sportliche Niveau war bei beiden Wettkämpfen in Engelberg sehr hoch, waren doch auch viele Springer anderer Nationen am Start,

welche knapp keinen Platz in ihrem Tourneeteam erhielten. Dominiert haben den COC die Springer aus Österreich, Polen und Slowenien.

schlechter Wettervorhersagen gestrichen wurde, gab es nur einen Probedurchgang zum Einspringen. Nach dem ersten Durchgang am

Weite, griff jedoch beim Aufsprung in den Schnee und belegte aufgrund der schlechten Haltungsnoten im Endklassement mit 250,6 Punkten

Lauter Athleten mit Weltcuperfahrung, alle genannten Österreicher haben in der laufenden Saison bereits Weltcuppunkte erreicht.

Am zweiten Tag hatten dann die Österreicher die Nase vorne. Maximilian Steiner siegte mit Weiten von 135 und 143 Meter (280,1 Pkt) vor

Niklas Bachlinger wird somit voraussichtlich nach einer 8-tägigen Trainingsphase mit dem FIS-Cup am 8. und 9. Jänner in Zakopane/Polen in das