Babysittervermittlung unter neuer Leitung

Hohenems. Im Jahr 1990 starteten engagierte Frauen in privaten Räumen eine Spielgruppe. Inzwischen sind fast 30 Jahre ins Land gezogen und der private Verein „Ringareia“ hat sich zu einer großen Stütze für Familien in Hohenems entwickelt.

Rund 150 Kinder finden hier Betreuung und über zwanzig Frauen einen Arbeitsplatz. Derzeit verfügt der Verein über drei Standorte in Hohenems, diese beherbergen zwei Kleinkindbetreuungen und eine Waldspielgruppe. Zudem wird an allen Standorten ein offener Treff angeboten, bei dem auch schon die Kleinsten zusammen mit ihrer Bezugsperson herzlich willkommen sind.

Vor mehr als 25 Jahren wurde von „Ringareia“ auch eine Babysittervermittlung gegründet, die sich nach wie vor großer Beliebtheit erfreut. Um dem stetig wachsenden Bedarf gerecht zu werden, wurde eine Neuorganisation notwendig. Diese Aufgabe hat nun Iris Kaulfus übernommen. Egal ob Familien gelegentlich Unterstützung benötigen oder einfach einmal wieder Zeit für sich wünschen, bei „Ringareia“ versucht man, es für sie so unkompliziert wie möglich zu gestalten.

Babysitter und Familie sollen sich vorab kennenlernen können und durch die von Ringareia organisierten Babysitterkurse können sich die Familien darauf verlassen, ihr Kind einer Person mit entsprechender Qualifikation anzuvertrauen. Da die Nachfrage nach Babysittern stark steigt, ist man dringend auf der Suche nach interessierten Jugendlichen (Mindestalter 14 Jahre), die gerne einen Babysitterkurs absolvieren möchten oder gar schon haben. Gefragt sind aber auch rüstigen Senioren, die eine gelegentliche Aufgabe suchen und Abwechslung in ihren Alltag bringen möchten.

Auskünfte über die Babysittervermittlung erteilt Iris Kaulfus telefonisch am Montag von 8 bis 11 Uhr und am Donnerstag von 14 bis 17 Uhr sowie per Mail unter babysitter@ringareia.at .