Baby mit Tom? Das sagt Heidi Klum!

Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (28) sind seit einigen Monaten unzertrennlich. Bekommen die beiden vielleicht sogar ein Baby?

Zuletzt turtelten Heidi und Tom in Italien. Immer wieder postete die Model-Mama Bilder aus dem Liebesurlaub. In einem Interview mit “Extra TV” sagte sie jetzt: “Der Trip war großartig und wirklich lustig. Ich war zwei Wochen mit meinen Kindern und meinem Freund dort. Wir hatten eine wirklich tolle Zeit.” Zwischen den beiden laufe es sehr gut, schwärmte die 45-Jährige.

Auf die Frage, ob sie sich Kinder mit Tom vorstellen könnte: “Ich weiß nicht. Ich meine, du weißt nie was im Leben so passiert. Dinge passieren einfach. Ich weiß nicht, was passieren wird.”