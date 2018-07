Es ist ernst: Heidi stellt Tom ihren Kindern vor!

Zwischen Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (28) scheint es tatsächlich ernst zu sein. Jetzt lernte der Gitarrist Heidis Kinder kennen.

Seit drei Monaten schweben Topmodel Heidi Klum und “Tokio Hotel”-Gitarrist Tom Kaulitz (28) auf Wolke sieben. Sie turtelten in Mexiko, Cannes und Los Angeles und zeigten ihre Liebe öffentlich. In Düsseldorf lernte der 28-Jährige Heidis Eltern Günther und Erna kennen. In New York jetzt auch ihre Kinder.