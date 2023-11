Baby "angekommen": Paris Hilton hat jetzt auch eine Tochter

Der US-Realitystar Paris Hilton ist erneut Mutter geworden. Nachdem sie im Jänner bereits einen Sohn durch Leihmutterschaft bekommen hat, ist es diesmal ein kleines Mädchen. Auch den Namen hat sie schon bekannt gegeben.

In einem Tiktok-Kommentar am Freitag verkündete sie freudig: "Meine Prinzessin ist angekommen." Zusätzlich teilte die 42-Jährige ein Tiktok-Video, in dem sie ihren Sohn Phoenix fragte, ob er nach seiner kleinen Schwester schauen werde. Wie auch ihr Bruder kam das Mädchen per Leihmutterschaft zur Welt.