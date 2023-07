Axel Renner wird neuer Leiter der Vorarlberger Landespressestelle

Axel Renner, langjähriger Pressesprecher der Bregenzer Festspiele, wird neuer Leiter der Vorarlberger Landespressestelle. Er wurde am Dienstag von der Landesregierung einstimmig bestellt, wie die Landespressestelle mitteilte.

Die Regierung sei damit dem einstimmigen Vorschlag der Auswahlkommission gefolgt. Renner wird seine neue Tätigkeit so bald wie möglich antreten.

Gegen 16 Bewerber durchgesetzt

Der 1971 in Friedrichshafen (D) geborene Renner begann seine Tätigkeit bei den Bregenzer Festspielen 1996, 2000 wurde er Festspiel-Pressesprecher und 2002 Leiter der Abteilung Kommunikation. Der Träger des Österreichischen Staatspreises für Public Relations absolvierte ein berufsbegleitendes Studium "Communications Management". Renner setzte sich laut der Aussendung in einem zweistufigen Prozess gegen insgesamt 16 andere Bewerber durch. Er bringt umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Kommunikation und Pressearbeit sowie langjährige Führungserfahrung mit. Die Auswahlkommission reihte ihn einstimmig auf den ersten Platz.