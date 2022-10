Autorenbegegnung mit Falk „Zapf“ Holzapfel in der Bücherei-Spielothek Lochau

Lochau. Auf seiner Lesereise durch Vorarlberg war der bekannte deutsche Kinder- und Jugendbuchautor Falk „Zapf“ Holzapfel auch in der „Zentralen Schulbibliothek“ im Lochauer Schulzentrum zu Gast.

Als freischaffender Illustrator und Autor von Kinder- und Jugendbüchern hat Falk Holzapfel – alias Zapf – in den letzten zehn Jahren um die hundert Kinderbücher für verschiedene Verlage illustriert und auch einige selbst geschrieben, so unter anderem die bekannten Bücher „Die Wächter von Tal “ – Comic-Action mit vielen Abenteuern (ab 6 Jahre), „Böse Brummer“ – spannende, witzige Geschichten aus der Zukunft über die Jagd nach großen und kleinen Monstern (ab 8 Jahre) oder „Millenia Magika“ – eine fesselnde Fantasy-Schmöker-Reihe voller Spannung, Humor und Magie (ab 10 Jahre).

So freuen sich alle bereits auf den nächsten Besuch mit der ganzen Klasse in „ihrer Schulbücherei“, denn dann können die Bücher von Falk „Zapf“ Holzapfel zum Selberlesen auch ausgeliehen werden. Organisiert wurde diese Reise durch die Landesbüchereistelle im Amt der Vorarlberger Landesregierung.

Die Bücherei-Spielothek im Lochauer Schulzentrum hat am Montag (16 bis 18 Uhr), Donnerstag (15 bis 18 Uhr) und Freitag (16 bis 18 Uhr) sowie an Schultagen zusätzlich noch am Montagvormittag und am Donnerstagvormittag von 8 bis 12 Uhr geöffnet.