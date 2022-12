Automat für Parkscheine gesprengt - Zeugenaufruf

Nachdem zwei Parkscheinautomat in Bregenz gesprengt wurden, sucht die Polizei nach Zeugen.

Eine bislang unbekannte Täterschaft beschädigte am Sonntag gegen 02.50 Uhr in der Druckergasse, Parkplatz West, und am Montag gegen 00.45 Uhr in der Schloßbergstraße 1 die dort aufgestellten Parkscheinautomaten, indem sie die Automaten jeweils mit einem pyrotechnischen Gegenstand der Kategorie F4 sprengte.