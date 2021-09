Autofahrer weichen auf Schleichwege aus

Glaserweg wird zur Ausweichroute bei Stau auf L204.

Mathias Blaser, Obmann des Mobilitätsausschusses, nahm Stellung zu diesem Thema und erklärte, dass dieses Problem bereits im Ausschuss diskutiert wurde. Noch 2021 solle eine Lösung umgesetzt werden. Die Marktgemeinde plane die Umgestaltung des Glaserweges von der Schnellstraße bis hin zu den Brugger Steinen sowie Zur Feldrast in eine Fahrradstraße. „Zur Feldrast und der Glaserweg sind beliebte Fahrradrouten von Lustenau nach Dornbirn. Alle Radfahrer, ob klein oder groß, sollen die Möglichkeit haben, diese Wege sicher befahren zu können“, erklärt Blaser. Im Moment sei dies sehr gefährlich, da zu viele Autofahrer diese schmale Straße wählen und sich obendrein nicht an das Tempolimit von 30 km/h halten. „Hier herrscht Handlungsbedarf“, so Blaser. Die Verordnung befindet sich gerade in Vorbereitung und soll noch 2021 umgesetzt werden. Zuvor sind jedoch noch Abklärungen mit dem Land notwendig. Bvs