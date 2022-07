Auto stürzt in Vierwaldstättersee - Suche nach Überlebenden läuft

Nachdem am Sonntag ein Fahrzeug in den Schweizer Vierwaldstättersee gestürzt war, läuft die fieberhafte Suchaktion nach Überlebenden.

Am Sonntagmittag stürzte ein Pkw nach einer Kollision auf der Axenstraßen rund 45 Meter über eine Felswand in die Tiefe und versank im Vierwaldstättersee. Die Einsatzkräfte begannen unverzüglich mit der Suche, die Tauchgänge mussten aber am Sonntagabend abgebrochen werden.