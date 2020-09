Auto stürzt in Dorfbach

Beim Ausparken legte eine 57-Jährige am Sonntag in Hard den Vorwärts- anstatt dem Rückwärtsgang ihres Autos ein.

Am Sonntag, den 13.09.2020 um 20:10 Uhr beabsichtigte eine 57-jährige Pkw-Lenkerin, rückwärts aus dem Spar-Parkplatz in Hard in Richtung Hofsteigstraße auszuparken. Aus bisher ungeklärter Ursache legte sie den Vorwärtsgang ein und gab Gas.