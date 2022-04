Auto stand in Vollbrand

Auf der Höchsterstraße in Dornbirn ist am Sonntagabend ein Auto aus unbekannter Ursache ein Raub der Flammen geworden.

Am Sonntag, den 03.04.2022, um kurz vor 22 Uhr nahm der Lenker eines Pkw während der Fahrt auf der Höchsterstraße, der L42, in Fahrtrichtung Dornbirn einen Brandgeruch im Innenraum und in Folge auch eine Rauchentwicklung an der Fahrzeugfront wahr.