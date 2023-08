Auto kracht in Tunnelnische - 66-Jähriger verletzt

Ein 66-Jähriger wurde bei einem Unfall im Dalaaser Tunnel verletzt.

Am Sonntag gegen 17.20 Uhr fuhr ein 66-jähriger Pkw-Lenker aus Deutschland auf der Arlbergschnellstraße S16 von Deutschland kommend in Richtung Tirol. Als der Lenker in den Dalaasertunnel fuhr, kam er aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Aufpralldämpfer der Tunnelnische.