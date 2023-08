Feuerwehr-Einsatz im Dalaaser Tunnel

Ein deutscher Autolenker krachte mit seinem Fahrzeug gegen die Aufpralldämpfer einer Tunnelnische.

Am Sonntag ereignete sich gegen 17.20 Uhr ein Verkehrsunfall im Dalaasertunnel auf der Arlbergschnellstraße S16 in Tirol. Ein 66-jähriger Pkw-Lenker aus Deutschland war auf dem Weg von Deutschland in Richtung Tirol.