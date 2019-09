Auto geriet in Berlin auf Gehweg - Vier Tote

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Berlin sind am Freitagabend vier Menschen getötet und drei weitere schwer verletzt worden. Ein Pkw sei im Zentrum der deutschen Hauptstadt auf einen Gehweg geraten, teilte ein Polizeisprecher in der Nacht auf Samstag mit. "Wir gehen derzeit ausschließlich von einem tragischen Verkehrsunfall aus." Es gebe "keine Anhaltspunkte auf andere Dinge".