Auto gegen E-Bike - Unfall im Kreisverkehr

Hier im Kreisverkehr L190/Schmittenstraße in Bludenz ereignete sich der Unfall. (Symbolbild)

Hier im Kreisverkehr L190/Schmittenstraße in Bludenz ereignete sich der Unfall. (Symbolbild) ©Screenshot Google Maps

Hier im Kreisverkehr L190/Schmittenstraße in Bludenz ereignete sich der Unfall. (Symbolbild) ©Screenshot Google Maps

Am frühen Mittwochabend kollidierte in einem Kreisverkehr in Bludenz ein Pkw mit einem E-Bike-Fahrer.

Am Mittwoch, den 19.05.2021, gegen 18.40 Uhr lenkte ein 29-Jähriger seinen Pkw auf der L190 in Bludenz vom Montafon kommend stadteinwärts. Zur selben Zeit fuhr ein 57-jähriger E-Bike-Fahrer über die Bleichestraße in Richtung Schmittenstraße.

Radler im Krankenhaus

Im Kreisverkehr touchierte das Auto den Radfahrer, wobei der E-Biker zu Sturz kam. Dabei erlitt er Verletzungen unbestimmten Grades. Der Radfahrer wurde an der Unfallstelle von der Rettung erstversorgt und anschließend in das LKH Bludenz gebracht.

Am Pkw entstand augenscheinlich kein Schaden. Das E-Bike wurde erheblich beschädigt, berichtet die Polizei.