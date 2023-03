Auto als Luxusgut, Teuerung und Klimaklage

Anwältin Michaela Krömer und Rudi Lins, WKV-Fachgruppenobmann Fahrzeughandel heute in "Vorarlberg LIVE".

Rudi Lins erklärte kürzlich, dass man mit dem geplanten Volksbegehren die massiven Belastungen der Menschen durch NoVA, steigende Sprit- und Strompreise, die hohe Mineralölsteuer sowie die neue CO2-Bepreisung im Parlament zum Thema machen wolle, um dadurch schlussendlich eine Entlastung zu erzielen. "Zahlreiche Vorarlbergerinnen und Vorarlberger sind täglich oft auch aus beruflichen Gründen auf ihr Fahrzeug angewiesen. Dabei ist das eigene Auto mittlerweile schon zum Luxusgut geworden", so Lins. Das würden schon allein die sinkenden Neuzulassungen zeigen. Neben der NoVa-Erhöhung und den massiven Teuerungen bei Benzin und Diesel komme jetzt auch noch die hohe Inflation dazu, was sich deutlich auf die monatlichen Kosten auswirke. Rudi Lins, WKV-Fachgruppenobmann Fahrzeughandel, ist am Mittwoch zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".