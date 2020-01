Auszeichnung für Tierskandal-Hof im Allgäu

Ein landwirtschaftlicher Betrieb, dem wegen aktueller Verstöße gegen den Tierschutz ein Tierhalteverbot droht, erhielt nun eine Urkunde für die Milchleistung seiner Kühe.

Der Milchviehbetrieb in Dietmannsried nahe Kempten im Allgäu ist aktuell aufgrund von Verstößen gegen den Tierschutz in den deutschen Medien. Katastrophale Missstände wurden aufgedeckt. Die Ställe waren extrem verschmutzt und zahlreiche Kühe krank und verletzt. "Der erste Blick in die Stallungen ließ sogar die erfahrenen TierrechtlerInnen erschaudern: Kühe, die sich nur noch hüpfend fortbewegen konnten. Eine Liegefläche, die nur noch aus Fäkalien bestand", heißt es auf der Facebookseite "Metzger gegen Tiermord" von Tierschutzaktivisten.